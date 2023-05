Salzburg winken im Sommer 100 Millionen Euro

Für Oumar Solet müssten andere Teams auch tief in die Tasche greifen, der Innenverteidiger hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Vor allem in Italien ist der Franzose begehrt, Inter und der FC Turin haben ihre Fühler nach ihm ausgestreckt. Mit noch größeren Namen wurde Amar Dedic in Verbindung gebracht. Angeblich hat der FC Barcelona starkes Interesse am 20-Jährigen. Vermutlich wird der Abwehrmann aber noch ein Jahr in Salzburg bleiben.