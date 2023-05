Biker (16) schlitterte gegen Leitschiene

In Folge des Sturzes schlitterte der 16-Jährige gegen die dortige Leitschiene am linken Fahrbahnrand. Durch den Sturz wurde er im Bereich des rechten Unterschenkels schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Jugendliche vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.