Streit zwischen Nachbarn geriet außer Kontrolle

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Wohnhaus in Wien-Ottakring geriet am Freitag gegen 17.15 Uhr völlig außer Kontrolle. Ein 40-jähriger Österreicher soll gegen die Wohnungstüre einer Familie mit zwei Kindern geschlagen und die Bewohner mit dem Umbringen bedroht haben, so die Wiener Polizei am Samstag.