18 Monate Gefängnis für „Frau Bachler“

Eine Dame, die sich Frau Bachler nannte, erschien, nahm das Sackerl mit angeblichen 330.000 Euro an sich - in Wahrheit waren es Papierschnipsel. Daraufhin griff die Polizei zu. Am Freitag, musste sich Frau Bachler, die eigentlich eine gebürtige Tschechin (47) mit Roma-Hintergrund ist, im Landesgericht Salzburg wegen schweren Betrugs verantworten. „Mit dieser Masche haben Betrüger in Europa schon mehrere Millionen Euro gemacht“, betonte der Staatsanwalt und verwies auf die Vorstrafen der Haft-erfahrenen Frau.