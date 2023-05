Eine Löwenmutter, die anderen Eltern Mut macht

Selbst angepackt

Dazu habe sie nach neuen Therapieformen gesucht und damit begonnen, ihren Sohn täglich selbst stundenlang mit Faszienmassagen zu behandeln. Das Ergebnis: Der mittlerweile Neunjährige kann mit Unterstützung stehen, gehen, sitzen und auch seine Hände, etwa zum Spielen, benutzen. „Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Wenn man an sein Kind glaubt, lässt sich so viel erreichen“, so die Löwenmutter.