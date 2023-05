BC Vienna zieht als erstes Team ins BSL-Finale ein

Das Oberösterreich-Derby ging im dritten Anlauf erstmals nicht in die Verlängerung und brachte zudem den ersten Heimsieg. Die Swans setzten sich vor knapp 1.400 Zuschauern im zweiten Viertel erstmals zweistellig ab, mussten im Schlussabschnitt jedoch noch einmal zittern, als die Flyers bei 3:13 Minuten Restspielzeit auf zwei Zähler (68:66) herankamen, brachten danach aber den Erfolg ins Trockene. Damit haben sie am Sonntag auswärts Matchball auf den Finaleinzug. Flyers-Kapitän Christian Von Fintel bleibt der „Marathonmann“ der Serie. Er war am Donnerstag zum dritten Mal über die volle Distanz im Einsatz.