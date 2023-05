Sie üben schon früh, um Leben zu retten

Nach dem Motto „Gefahren erkennen und Leben retten“ wurde am Mittwoch der zweite Bezirksbewerb der Kindersicherheitsolympiade ausgetragen, und zwar in Globasnitz. Buben und Mädchen aus 14 Volksschulklassen im Bezirk Völkermarkt traten in vier verschiedenen Bewerben gegeneinander an. Nicht nur Wissen und Geschicklichkeit, auch Glück war dabei gefragt. Beim ersten Spiel, dem „Safety-Spiel für Lebensretter“, ging es darum, Notrufnummern, Sirenensignale, aber auch lauernde Gefahren im Alltag zu erkennen. In den Pausen zwischen den Bewerben gab es Tipps von den Profis.