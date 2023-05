Pflegemisere: „Bald wird keiner mehr kommen“

Peter Quapil ist sauer. Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen. Zusammen mit seiner Frau Sonja und seiner Schwiegermutter lebt er in einem kleinen, zweistöckigen Haus in Ottakring. Im ersten Stock wohnt die Mutter, im oberen Stock das Ehepaar - beide bereits in Pension und über selbst über 60 Jahre alt. Die 86-jährige Mutter ist psychisch und physisch erkrankt und mittlerweile ein Pflegefall. Das ging sich bisher mit Pflege- und Betreuungsgeld sowie der Pension der Schwiegermutter aus. Doch die Zukunft ist ungewiss. Bereits jetzt müssen sie durch die gestiegenen Kosten den Gürtel enger schnallen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.