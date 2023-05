Eine Million Euro im Schnitt für Einfamilienhaus

Im Bundesland Salzburg werden im Bundesländer-Vergleich eher weniger Einfamilienhäuser verkauft, heißt es in der Aussendung des Immo-Unternehmens Remax. Mit 438 verbücherten Einheiten waren es im Vorjahr so wenige, wie seit fünf Jahren nicht mehr. Aber: Die Preise dafür ziehen noch weiter an. Mittlerweile müssen Stadt-Salzburger im Schnitt eine Million Euro für ein Einfamilienhaus hinlegen. Ein Anstieg von 161 Prozent im Vergleich vor zehn Jahren. Auf das ganze Bundesland gerechnet wäre im Schnitt ein Preis von rund 675.000 Euro fällig, also ein ähnlich hoher Anstieg wie im Vergleich zur Stadt.