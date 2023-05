NEOS: „Bringt innertürkische Konflikte zu uns“

Parlamentarische Anfrage zu Moschee-Vereinen

„Was passiert tatsächlich in Moscheen-Vereinen in Wien und warum gibt es seitens des Innenministeriums so wenig Aktivität zu dieser Causa?“, will Shetty nun wissen und stellte dazu eine Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die Causa wird damit ein Fall fürs Parlament.