Fäkal-Pille soll gegen Darmerkrankungen helfen

In bräunliche Kügelchen eingepresst

Forschende der Universität Genf haben nun in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Lausanne (Chuv) eine neue, einfachere Technologie entwickelt. „Unsere Technik ermöglicht es, die im Stuhl des Spenders oder der Spenderin vorhandenen Mikroorganismen lebend in kleine, etwa zwei Millimeter großen Kügelchen einzukapseln, die oral eingenommen werden“, erklärte Erstautorin Adèle Rakotonirina in der Mitteilung der Universität Genf.