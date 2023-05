Kostendruck: Jetzt wird bei Verpackungen gespart

Bei den Verpackungen gibt’s einen Trend zu Billigverpackungen - das trifft den Premiumanbieter, selbst wenn dieser auch diesen Bereich bedient. So betreibt Greiner in Litvínov/Tschechien ein Werk, das „billigste Verpackungen“ herstellt und „so gut wie noch nie ausgelastet ist“, so Vorstand Manfred Stanek. Nachsatz: „Inflation und Kostendruck sind am Supermarktregal angekommen - den Konsumenten fehlt das Geld.“