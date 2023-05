Video-Show in Bergen aus Spannteppichen

In internationalen Museen und Sammlungen von Tokio bis New York (Moma, Guggenheim), von London (Tate) und Paris (Centre Pompidou) bis Berlin sind seine Werke vertreten: Der Brite Liam Gillick (58), Medien- und Objektkünstler, Maler, Bildhauer und Autor, zeigt nun in der Wiener Galerie Meyer-Kainer die Schau „Mountains? What Mountains?“.