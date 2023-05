Sie machen psychisch Erkrankte wieder arbeitsfähig

Das unauffällige beigefarbene Gebäude in einer Wohnstraße in Siezenheim ist wie ein Vierkanthof angelegt. Darauf verteilen sich die vier Abteilungen Produktion, Textilwerkstatt, Holzwerkstatt und Büro. „Manche unserer Klienten gehen tatsächlich durch mehrere der Bereiche. Jeder soll ja das finden, was ihm zusagt und was ihn wieder arbeitsfähig macht“, schildert Nadine Tonino, die für die Sozialeinrichtung Pro Mente Salzburg das Arbeitstrainingszentrum leitet.