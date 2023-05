Mietanstieg trifft Außenbezirke

Jetzt werden die Richtwertmieten um 8,6 und in absehbarer Zeit auch die Kategoriewertmieten um fünf Prozent erhöht. In Wien sind davon 38 Prozent aller Wohnungen beziehungsweise rund 350.000 Haushalte betroffen. Und es kommt noch schlimmer: 60 Prozent der betroffenen Wohnungen befinden sich nämlich in den Bezirken außerhalb des Gürtels. Und laut Statistik Austria verdienen die Bewohner in diesen Bezirken mit wenigen Ausnahmen durchschnittlich deutlich weniger als in den inneren Bezirken. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.