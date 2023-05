„Es gibt einen Maulwurf“

Der ATSV Stadl-Paura kommt nicht zur Ruhe: Der insolvente Klub, bei dem Neo-Obmann Michael Puchinger einen Ausgleich mit einer Gläubigerquote von 20 % anstrebt, musste am Freitag den Rücktritt von drei Vorstandsmitgliedern hinnehmen: Puchinger-Stellvertreter Rene Pürimayr, Schriftführer Martin Auer und Kassier Manfred Waldl legten laut eines der „Krone“ zugespielten Mails ihre Funktionen zurück, weil Puchinger eine angedachte Fusion mit BW Stadl-Paura angeblich ablehnt. „Diese Mail ist nur an die BH Wels, Verbandspräsident Gerhard Götschhofer, Bürgermeister Christian Popp und an den ASKö gegangen – es gibt offensichtlich einen Maulwurf“, macht sich Puchinger Luft.