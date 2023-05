Ab Dienstag wieder kalt und zunehmend regnerisch

Dichte Wolken bestimmen in den meisten Landesteilen am Freitag das Wetter, die meisten Regenfälle sind von Vorarlberg bis Salzburg sowie generell südlich des Alpenhauptkammes, den geringsten im Norden und Osten, wo am Nachmittag die Chancen auf sonnige Auflockerungen gut stehen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Meter Seehöhe. Der Wind kommt aus Nordost bis Süd, weht aber generell nur schwach, im Donautal auch mäßig. Von fünf bis elf Grad in der Früh wird ein Temperaturanstieg tagsüber auf zehn bis 18 Grad prognostiziert.