Mehr als eine halbe Million Besucher am Markt

Neun Tage Volksfeststimmung mit freiem Eintritt, vollem Programm und 280 Marktbetrieben garantierten feinstes Volksfest-Flair. Erstmals gab es in der Messehalle eine Bühne mit an die 100 Präsentationen, Vorführungen und Vorträgen. Als neues Service für Besucher, die mit dem Rad kamen, standen zudem an vier Standorten viele zusätzliche Radständer bereit, die auch gut genutzt wurden. Für beliebte Fixpunkte wie jedes Jahr sorgten die Programm-Höhepunkte wie das Feuerwerk, der Familientag, das Charity-Konzert im Festzelt oder der Blasmusiksonntag, um nur einige zu nennen.