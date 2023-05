Wahlkampf nimmt auch an Universitäten Fahrt auf

Sie ist die einzige bundesweite Wahl im heurigen Jahr: Die Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). Ab Dienstag wählen alle Unis und Fachhochschulen ihre Studentenvertreter. Und bei den Wahlen zum Uni-Parlament geht es oft rund. So zum Beispiel 2017, als im Vorfeld der Wahl ein Machtkampf bei den Studenten der Grünen ausbrach. Am Ende stand das Aus der Jungen Grünen, kurz darauf fiel gerade deshalb der Startschuss für die KPÖ Plus. Keine sechs Jahre später sitzen Kay-Michael Dankl und Genossen im Landtag.