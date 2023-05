Schritt für Schritt zum neuen Heizkraftwerk

Noch sieht die Heiz-Bilanz in der Landeshauptstadt nicht allzu rosig aus: Neun von zehn Bregenzer Haushalten greifen nämlich noch auf Öl oder Gas zurück. „Ein Rekordwert in Österreich und eine historische Altlast durch den Gasverkauf der Stadtwerke“, resümiert Vizebürgermeisterin Sandra Schoch (Grüne). Umdenken und -lenken ist also angesagt - unter anderem durch die Beteiligung der Stadt am neuen Heizkraftwerk auf dem Gelände der „illwerke vkw“.