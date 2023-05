Tierheim-Schützlinge wünschen sich Lebensplätze

Große Hoppler

Fünf Riesenkaninchen (alle etwa fünf Monate alt) warten im Linzer Tierheim auf Übernahme in ein artgerechtes Zuhause, wo ihnen viel Bewegungsfreiraum zur Verfügung steht. Aktuell leben sie in Innenhaltung, bei höheren Temperaturen würden sich die Langohren aber bestimmt auch über ein Freigehege freuen. Am Foto sieht man übrigens die beiden Schwestern Jacaranda und Jacklyn.

Tel.: 0 732/24 78 87