„Steckdosenfertiges“ Sonnenkraftwerk gewinnen!

Und das sogar ohne komplizierte Installationen, weil das Kelag-Sonnenkraftwerk sogar den Wechselrichter - also jenes Bauteil, das aus dem Fotovoltaik-Gleichstrom den nutzbaren Wechselstrom zaubert - integriert hat. Und so braucht der neue Besitzer die Anlage einfach nur an eine normale Steckdose anschließen; und schon rinnt der selbst produzierte Sonnenstrom kostensparend zurück ins Netz.