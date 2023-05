Ab Dezember bringt Anrufbus Nachteulen heim

Ab Dezember 2023 soll in den Nachtstunden ein Anrufbus in Dornbirn und den Gemeinden des Unterlands unterwegs sein und so für ein sicheres Heimkommen auch zu späterer Stunde sorgen. Das beschloss der Dornbirner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Der Anrufbus kann per App oder per Telefon bestellt werden und befördert Fahrgäste von jeder ÖV-Haltestelle in Dornbirn beziehungsweise in fast allen Gemeinden des Unterlands bis zur gewünschten Zieladresse.