Das sind die Tücken der Abrechnungen

Die Preise am Energiemarkt haben sich wieder etwas beruhigt. Doch den Wienern flattern natürlich noch immer die Jahresabrechnungen für Strom und Gas ins Haus. Daher sorgen Jahresabrechnungen derzeit im besten Fall für Stirnrunzeln, im schlimmsten Fall für einen Wutausbruch. Ausbaden müssen es die Servicecenter der Energieanbeiter. Wir haben daher einige Experten gefragt, auf was man bei der Stromrechnung achten sollte. Indes fiel ein Pensionist aus Wien aus allen Wolken, als eine Stromrechnung über 3500 Euro statt vormals 600 Euro eintraf. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.