Feiern Sie mit der „Krone“ und dem Belvedere!

Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zu 300 Jahre Belvedere startet am 13. Mai die Ausstellung „Public Matters Zeitgenössische Kunst im Belvedere-Garten“. „Krone“-Leser können die Ausstellung bereits vor der offiziellen Eröffnung am 10. Mai in exklusiven Führungen mit den Kuratoren erleben.