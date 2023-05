Weg vom Gas: Forderung nach mehr Tempo 30-Zonen

In den Kärntner Gemeinden findet diese Initiative große Zustimmung. „Der Gemeinderat in Frantschach wird darüber ebenfalls abstimmen. Ich finde die Idee gut, da wir schon lange im Ortskern um eine Verkehrsberuhigung kämpfen“, schildert Günther Vallant Gemeindebundpräsident und Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud. Gerade in Kärnten würde es, so Vallant, viele Kommunen geben, durch deren Ortskerne Landesstraßen führen und eine Verkehrsberuhigung vor allem im Bereich von Schulen, Bildungseinrichtungen, Pflegeheimen oder Wohngebieten bisher noch nicht möglich war.