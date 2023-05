Segen für Bischof und Landeshauptmann

Ebenfalls im Vatikan vor Ort war Landeshauptmann Markus Wallner. Für ihn war es am Mittwoch die erste Begegnung mit dem Papst. „Franziskus hat mich wegen seiner Präsenz, seines wachen Geistes und seines Charismas sehr beeindruckt. Ich habe seine Rede besonders interessant empfunden, vor allem wegen seines Aufrufes, sich auf die christlichen Wurzeln zu besinnen und Brücken zu bauen. Das ist angesichts des Mangels an europäischer Solidarität in der heutigen Zeit besonders relevant“, betonte Wallner. Dass er Bischof Elbs zum Papst begleitet habe, sei ein Zeichen, dass „Kirche und Politik in sozialen Fragen eng zusammenarbeiten“.