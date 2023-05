Feuerwehren standen 11.902 Mal im Einsatz

Zum Jahresende waren in Salzburg 11.159 Freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz. Erfreulich ist der Zulauf bei Kindern und Jugendlichen. Immer mehr wollen in die Feuerwehrjugend. In den 94 Jugendgruppen sind derzeit 1384 (plus 100) Jugendliche, darunter 285 Mädchen, im Alter von zehn bis 15 Jahren gemeldet. Das ist der höchste Mitgliederstand seit Gründung der Feuerwehrjugend im Jahr 1978.