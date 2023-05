Meister Salzburg bestätigt neuen Cheftrainer

In der Saison 2021/22 nahm David erstmals in Europa eine Trainerstelle an und betreute die Mannschaft des EHC Biel-Bienne in der Schweizer National League zwei Saisonen lang als Assistant Coach. In der jüngsten Playoff-Phase der Meisterschaft - Biel unterlag im siebenten Finalspiel in Genf mit 1:4 - ersetzte er in zwei Spielen den wegen gesundheitlicher Probleme zeitweise ausgefallenen Head Coach Antti Törmänen auf der Trainerbank.