ÖVP verhandelt mit FPÖ++Haft für Klimaaktivisten

Die Entscheidung in Salzburg ist gefallen: Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die ÖVP mit der FPÖ Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird. „Ich bedauere es, dass wir die Allianz für Salzburg nicht umsetzen konnten.“ Und mit den Grünen gebe es zu viele inhaltliche Differenzen, so Haslauer. Der Beschluss für die FPÖ ist einstimmig gefallen.