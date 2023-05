Paketversand wahlweise bald auch mit Pfand

40 verschiedene Verpackungen standen auf dem Prüfstand

Jetzt will auch die Post Mehrwegverpackungen in Umlauf bringen. Gemeinsam mit dem Logistikum der Fachhochschule Oberösterreich in Steyr wurde im Projekt „GreenPack“ eine grüne Lösung entwickelt, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. „Wir haben im Vorfeld etwa 40 verschiedene Verpackungen gefunden und bewertet“, verrät Franz Staberhofer, Professor an der FH OÖ.