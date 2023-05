Zentralmatura: Nach Corona wird es wieder strenger

Am Dienstag ist mit den Fächern Latein und Griechisch der Startschuss für die diesjährige Zentralmatura gefallen. Die 2640 Maturanten in Kärnten müssen sich nach coronabedingten Einschränkungen heuer wieder auf strengere Regeln einstellen. Die freiwillige mündliche Matura, das schriftliche Absolvieren von maximal drei Fächern und die eine Stunde längere Klausurzeit gehören der Vergangenheit an.