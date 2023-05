Charity-Konzert und LH Stelzer am Würstelgrill

Zum zweiten Mal organisiert der Lions Club Linz Primavera, der seit mehr als einem Jahr Spendengelder für die Menschen in und aus der Ukraine aktiviert sowie Wohnmöglichkeiten schafft am Mittwoch, im Festzelt ein ganz besonderes Charity-Konzert. Ab 18.30 Uhr kann jeder bei Karli und Pascal von 2:tages:bart jeden noch so ungewöhnlichen Musikwunsch anbringen. Für eine kleine Spende werden die beiden Entertainer an diesem Abend zur „Jukebox“.