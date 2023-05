Sturm zelebriert Cup-Titel ++ Perez heiß auf mehr

Nach dem Titelgewinn im ÖFB-Cup hat Sturm die Grazer-Innenstadt in eine Partyzone verwandelt, Sergio Perez ist nach seinen zwei Siegen in Baku motiviert für mehr und Österreichs Handballer bleiben in der EM-Quali makellos. Das und noch mehr sind die Themen bei den Krone-Sport-News am Dienstag, dem 2. Mai 2023, mit Moderator Michael Tiroch.