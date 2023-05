Saisonstart: Eine Krähe als erster Badegast

Das Wasser ist eingelassen, die Liegewiesen sind gemäht, die Bademeister stehen parat, Pommes und Eis warten auf den Verzehr. Doch das einzige, was noch auf sich warten lässt, sind die sommerlichen Temperaturen und die Badegäste. Dennoch war es Dienstagfrüh um 9 Uhr so weit. Die Bäder der Stadt öffneten wieder ihre Pforten. Doch der Besucherandrang blieb am ersten offiziellen Badetag aus.