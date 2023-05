Eisbullen vertrauen weiter auf Meister-Qualität

Benji Nissner gehörte im Grunddurchgang und im Play-off immer zu Salzburgs Top-3-Angreifern und erzielte in seiner zweiten Eisbullen-Saison 22 Tore. Das ist auch persönlicher Rekord. Der 25-Jährige stieß wie Ali Wukovits (28 Scorerpunkte) und Flo Baltram (26 Scorerpunkte, seit 2018 ausschließlich im Profiteam im Einsatz) am Dienstag zum Nationalteam, das sich diese Woche in Kapfenberg auf die am 12. Mai in Finnland und Riga beginnende A-WM vorbereitet.