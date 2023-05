Australien: 13-Jähriger stahl Auto, baute Unfall

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend in Maryborough nördlich von Brisbane an der Ostküste. Der Bub ist laut dem Sender ABC mit dem gestohlenen Wagen von hinten auf ein anderes Auto aufgefahren, das daraufhin auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Es krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. In den australischen Medienberichten ist von einem „Horror-Crash“ die Rede.