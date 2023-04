Grünau verteidigte „Schleudersitz“ daheim

Salzburger Liga: Fünf Punkte (Direktduell gegen Schwarzach verloren) fehlten Hallwang vor der Sonntagspartie in Altenmarkt ans rettende Ufer Platz acht, der für den Klassenerhalt nötig ist. Die Pongauer, die so gut wie abgestiegen sind, suchten ihrerseits die Rehabilitation fürs 0:7 in Bramberg in der Vorwoche. Nachdem die Hausherren einen Elfer verschossen hatten, glückte den Flachgauern die Führung durch Leitner (42.). Die Heimischen kamen aber zurück, Joker Bozic glich im zweiten Elferversuch aus (72.). Hallwang hatte dank des 2:1 durch Rasidovic nach Leitner-Einwurf (86.) das bessere Ende dennoch für sich, rückt durch den wichtigen Sieg bis auf einen Punkt an Schwarzach heran und verdrängt Adnet auf Rang zehn. Passend: Kommende Runde treffen die Hallwanger im Direktduell auf Adnet.