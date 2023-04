Abstiegskampf spitzt sich für Liefering jetzt zu

Noch drei Direktduelle gegen den Abstieg

Die Salzburger beenden damit die 25. Runde auf dem zehnten Platz, liegen nur mehr fünf Zähler vor Steyr, das den vorletzten Rang belegt. Was trotz Negativlauf (nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen) Hoffnung gibt: In den fünf ausstehenden Runden stehen gegen Rapid II, Sturm II und die Young Violets noch drei direkte Duelle gegen schlechter platzierte Teams an. Schreibt man gegen die Bundesliga-Farmteams an, gelingt auch der Klassenerhalt. Für den wohl Rang 14 reicht, weil es Stand jetzt nur zwei Absteiger geben wird. Am Freitag steht das Heimspiel gegen den GAK an, der zuletzt einen Rückschlag im Titelrennen erlitt.