Unfälle auf Straßen: Alko-Fahrt fordert Verletzte

Mit ihrem Klein-Lkw prallte am Samstag eine Frau (74) in Gmünd gegen das Auto eines 50-Jährigen. Beide wurden verletzt. In Unterburg bei St. Kanzian kollidierten eine Radfahrerin (59) und ein Pkw-Lenker (34) aus Wien in einem Kreisverkehr. Auf der Klagenfurter Schnellstraße war ein alkoholisierter Autolenker (23) aus St. Veit in Richtung Friesach unterwegs, als er seitlich gegen den Pkw eines Steirers (28) krachte. Die Ehefrau des 28-Jährigen wurde verletzt.