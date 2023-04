Furcht vor dem Einflussverlust am Westbalkan

Russischer Angriffskrieg, wackeliges Getreideabkommen mit der Ukraine, die Rolle neutraler europäischer Staaten, Unruhe am Westbalkan: Stoff hätte es am Donnerstag beim alljährlichen Treffen der fünf deutschsprachigen Außenminister für Wochen gegeben. Österreichs Alexander Schallenberg, der ins Große Festspielhaus in Salzburg geladen hatte, blieben an der Seite der Amtskollegen Jean Asselborn (Luxemburg, 74. Geburtstag), Annalena Baerbock (Deutschland), Dominique Hasler (Liechtenstein) und Ignazio Cassis (Schweiz) jedoch nur Stunden zum Austausch.