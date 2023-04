Jerry Springer ist tot++Straftäter kommen frei

US-Talkshow-Moderator Jerry Springer ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Springer starb nach kurzer Krankheit friedlich in seinem Haus in einem Vorort von Chicago, erklärte ein Sprecher der Familie. Das Promiportal TMZ berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, bei Springer sei vor einigen Monaten Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden.