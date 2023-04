Sechs Millionen Migranten drängen nach Europa!

Zum Abschluss seiner Afrika-Reise hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi getroffen. In Ägypten befinden sich derzeit rund sechs Millionen Flüchtlinge, bleiben will kaum jemand. Rückführungsabkommen sind in Verhandlung - im Gegenzug zu legalen Einreisen.