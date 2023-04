Neues Sprintformat in F1 ++ Real Madrid patzt

Beim Grand Prix von Baku wird am Samstag erstmals ein neues Sprintformat gefahren, Real Madrid reißt im Rennen um den Meistertitel in „La Liga“ weiter ab und Eishockey-Erfolgscoach Matt McIlvane verlässt Salzburg nach seiner zweiten Meistersaison. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Mittwoch, den 26. April 2023, mit Moderator Michael Tiroch.