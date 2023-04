Diebe wollten mit Salzsäure in Geschäft einbrechen

Wie die Polizei Wien am Mittwoch berichtet, ist der Versuch der unbekannten Täter, in das Geschäft einzubrechen, gescheitert. Am Dienstag in der Früh wurden die Beamten von dem Inhaber des Ladens über das missglückte Vorhaben und die chemische Substanz informiert. Sofort wurde ein gefahrstoffkundiger Beamter in die Ermittlungen miteinbezogen.