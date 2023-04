ÖFB-U19-Mädels kennen ihre Gruppengegner bei EURO

Auf Österreichs Fußball-U19-Frauen-Auswahl warten bei der EM vom 18. bis 30. Juli schwierige Gegner. Wie die Auslosung am Mittwoch in Tubize ergab, trifft das Team von Coach Johannes Spilka in Gruppe A auf Gastgeber Belgien, Deutschland und die Niederlande. Pool B wird von Titelverteidiger Spanien, Tschechien, Frankreich und Island gebildet. Die Top zwei jeder Gruppe steigen ins Semifinale auf, Spielorte sind Tubize, Leuven und La Louviere.