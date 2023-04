BC Vienna vor Halbfinal-Einzug, Gmunden patzt

Titelverteidiger BC Vienna ist in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) ein großer Schritt Richtung Play-off-Halbfinale gelungen. Die Wiener gewannen am Dienstag beim UBSC Graz mit einem 75:67 auch das zweite Spiel der Viertelfinal-Serie („best of five“). Die Swans Gmunden, Leader nach der Platzierungsrunde, mussten sich bei den Kapfenberg Bulls hingegen mit 80:83 geschlagen geben, im ersten Duell am Sonntag hatten die Oberösterreicher beim 93:65 keine Probleme gehabt.