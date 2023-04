Karmasin vor Gericht ++ Zwangsehe in Österreich

Am Dienstag hat am Wiener Landesgericht der Betrugsprozess gegen Ex-ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium begonnen. Und: In Österreich werden laut Schätzungen jährlich 200 Frauen zwangsverheiratet. Oftmals übt die eigene Familie gewaltsamen Druck auf die Betroffenen aus, wie eine aktuelle Studie zeigt. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Dienstag, den 25.April, mit Stefana Madjarov.