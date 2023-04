Ortschef seit 20 Jahren als „Adi-Taxi“ unterwegs

Der Eidenberger ÖVP-Bürgermeister Adi Hinterhölzl bringt schon seit 2004 Nachtschwärmer sicher heim. Am Wochenende war er beim Gwölb-Wahnsinn zum ersten Mal in diesem Jahr im Einsatz. Nach185 Kilometern stellte er um 5.35 Uhr seinen Bus in der Garage ab.