Verkehrssünder werden stärker zur Kasse gebeten

„Bei einer Anzeige - vor allem bei Strafen, die durch Fotos von Abstands- oder Geschwindigkeitsmessungen veranlasst werden - sind Strafen bis zu 140 Euro möglich“, erklärte ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer am Dienstag. Für Gurt- und Sturzhelm-Muffel drohen Organmandate in der Höhe von 50 Euro (derzeit 35 Euro), wenn an Ort und Stelle bezahlt wird. Im Falle einer Anzeige werden bis zu 100 Euro fällig sein.